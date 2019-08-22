Rus diplomat: Rusya, İdlib'deki durum hakkında Türkiye ile temas halinde
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, İdlib'teki sorunların çözümü için Türkiye ile temas halinde olduklarını, sorunların geleneksel siyasi ve diplomatik araçlar olmadan çözülemeyeceğini söyledi.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:38 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, İdlib
'teki sorunların çözümü için Türkiye
ile temas halinde olduklarını, sorunların geleneksel siyasi ve diplomatik araçlar olmadan çözülemeyeceğini söyledi.
Pyatigorsk şehrinde gazetecilere açıklama yapan Zakharova, Moskova'nın Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların çözümü ve Soçi anlaşmalarının uygulanması ile ilgili adımlarının ne olacağı sorusuna, "Türkiye tarafıyla anlaşmalar yapıyoruz. Her şey planladığımız gibi gitmiyor ancak sorunlarımızı düzeltmek için Türk meslektaşlarımızla temas halindeyiz" cevabını verdi.
Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile temastayız Almanya'nın Bielefeld şehrinin var olmadığını kanıtlayana 1 milyon euro ödül verilecek 91 yaşındaki adamın akciğerinden 10 santimetrelik çivi çıktı Zonguldak'taki heyelanda 6 ev çöktü, 20 kişi evsiz kaldı