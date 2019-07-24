Son Dakika Haberleri: Rus diplomatlar, Kuzey Kore'nin el koyduğu tekne mürettebatı ile görüştü
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Rus diplomatlar, Kuzey Kore'nin el koyduğu tekne mürettebatı ile görüştü

2 saat önce

Rus diplomatlar, Kuzey Kore'nin geçen hafta el koyduğu Rus bandıralı balıkçı teknesinin serbest bırakılması için çalışıyor.

Rus diplomatlar, Kuzey Kore'nin el koyduğu tekne mürettebatı ile görüştü, System.String[]
Rus diplomatlar, Kuzey Kore'nin geçen hafta el koyduğu Rus bandıralı balıkçı teknesinin serbest bırakılması için çalışıyor.
Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Kore'ye yakın bir şehir olan Vladivostok Temsilcisi; Rus diplomatların, geçen hafta el konulan balıkçı teknenin serbest bırakılması için çalıştığını ve teknenin mürettebatı ile görüşmeyi başardığını duyurdu.
Vladivostok Temsilcisi açıklamasında, "Elçilik, teknenin el konulduğu gün (18 Temmuz) durumdan haberdar edildi. Diplomatlar, sorunun giderilmesi için çalışıyor. Bildiğim kadarıyla, teknenin mürettebatı ile görüşmeyi başardılar" ifadelerini kullandı.
Ayrıca haberde, Kuzey Kore'nin sınır koruma ekipleri tarafından balıkçı teknesine el konduğu ve teknenin 2'sinin Güney Kore vatandaşı olmak üzere 17 mürettebatı olduğu belirtildi.


Kuzey Kore, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:01 Kaynak: DHA
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