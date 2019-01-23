Son Dakika Haberleri: Rus Dış İstihbarat Başkanı Narışkin, Suudi Veliaht Prensi Selman'la Görüştü

Rus Dış İstihbarat Başkanı Narışkin, Suudi Veliaht Prensi Selman'la Görüştü

2 saat önce

Rusya Dış İstihbarat Başkanı Sergey Narışkin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

Rus Dış İstihbarat Başkanı Narışkin, Suudi Veliaht Prensi Selman'la Görüştü, System.String[]
Rusya Dış İstihbarat Başkanı Sergey Narışkin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, 21 Ocak'ta Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü. SVR'den yapılan açıklamada, Narışkin ve Selman'ın görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenliği ele aldığı belirtildi. İkilinin terörle mücadele ve bölgesel sorunların etkili biçimde çözülmesi için kurumlar arası işbirliğini arttırma konusuna da değindiği bildirildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Politika
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