Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, dünyaya tahıl arzında sorunun Rusya'dan kaynaklanmadığını söyledi - Son Dakika
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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, dünyaya tahıl arzında sorunun Rusya'dan kaynaklanmadığını söyledi

01.06.2022 18:46

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünya pazarlarına istikrarlı şekilde tahıl arzında sorunun Rusya'dan kaynaklanmadığını, Ukrayna ordusunun limanlara yerleştirdiği mayınların ürün tedarikine engel oluşturduğunu savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünya pazarlarına istikrarlı şekilde tahıl arzında sorunun Rusya'dan kaynaklanmadığını, Ukrayna ordusunun limanlara yerleştirdiği mayınların ürün tedarikine engel oluşturduğunu savundu.

Lavrov, Suudi Arabistan'daki temas ve programlarının ardından Riyad'da basın toplantısı düzenledi.

Tahıl taşıyan Rus gemilerinin Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara maruz kaldığını belirten Lavrov, "Rus tahılının ihracatı konusunda sorun var. Batı, tahılın yaptırımlara maruz kalmadığını yüksek sesle hatırlatsa da Rus tahılı taşıyan gemilerin yaptırımlara tabi olduğu konusunda nedense utanarak sessiz kalıyor." ifadesini kullandı.

Rus gemilerinin Avrupa limanlarına kabul edilmediğini, sigorta yapılmadığını, dünya pazarlarına tahıl tedariki ile ilgili tüm lojistik ve finansal zincirlerin Batı'nın yaptırımlarına tabi tutulduğunu dile getiren Lavrov, "Rusya'nın dünya pazarlarına istikrarlı tahıl arzı sağlama konusunda herhangi bir sorunu yok. Sorun öncelikle, Ukrayna askerleri tarafından oluşturulan mayın tarlaları üzerinden Ukrayna limanlarından serbest çıkışın olmamasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı telefon görüşmesini hatırlatan Lavrov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından, Türk meslektaşların rehin alınan gemileri oradan kurtarmak için Ukrayna limanlarındaki mayınların temizlenmesine yardım etmeye çalışacakları konusunda anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, bu operasyonun Ukrayna'nın askeri potansiyelini güçlendirmemesi gerektiğini söyledi.

Kiev yönetiminin Batı'dan çok namlulu roketatar istemesini "Batı'yı silahlı çatışmalara dahil etmek için provokasyon" olarak nitelendiren Lavrov, bu talebin "diplomatik ve terbiye sınırlarını" aştığını ifade etti.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, dünyaya tahıl arzında sorunun Rusya'dan kaynaklanmadığını söyledi
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, dünyaya tahıl arzında sorunun Rusya'dan kaynaklanmadığını söyledi
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, dünyaya tahıl arzında sorunun Rusya'dan kaynaklanmadığını söyledi
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, dünyaya tahıl arzında sorunun Rusya'dan kaynaklanmadığını söyledi

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Putin ile Erdoğan, Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine Türkiye'nin yardım etmesi konusunda anlaştı' Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Putin ile Erdoğan, Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesine Türkiye'nin yardım etmesi konusunda anlaştı'
Kaynak: AA

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