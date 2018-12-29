Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: "Suriye'de Terörist Tehlikesini Ortadan Kaldırmak İçin Birliklerimizin...
1 saat önce
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: "Suriye'de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık"
Rus Dışişleri Bakanı
Lavrov: " Suriye
'de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık"
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:21 Kaynak: AA
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