Son Dakika Haberleri: Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: "Suriye'de Terörist Tehlikesini Ortadan Kaldırmak İçin Birliklerimizin...

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: "Suriye'de Terörist Tehlikesini Ortadan Kaldırmak İçin Birliklerimizin...

1 saat önce

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: "Suriye'de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık"

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov:
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: " Suriye'de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:21 Kaynak: AA

Suriye, Dışişleri Bakanı, Güncel
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