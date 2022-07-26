Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Uganda'da - Son Dakika
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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Uganda'da

26.07.2022 12:55

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında Uganda'ya gitti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında Uganda'ya gitti. Lavrov'u havaalanında Uganda Dışişleri bakanı Jeje Odongo karşıladı.

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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısır'da Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Mısır'da
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Uganda'da - Son Dakika

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