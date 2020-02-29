Rus Dışişleri Bakanlığı: Üst düzey Türk ve Rus yetkililer Suriye'deki gerginliği azaltmaya odaklandı

Rus Dışişleri Bakanlığı üst düzey Türk ve Rus yetkililerin Suriye'deki gerginliği azaltmaya çalıştığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada "her iki tarafın da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce terörist organizasyon olarak tanımlanan gruplarla mücadeleye devam ederken sahadaki gerginliği azaltmaya odaklandığı" vurgulandı.