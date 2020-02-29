Rus Dışişleri Bakanlığı: Üst düzey Türk ve Rus yetkililer Suriye'deki gerginliği azaltmaya odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rus Dışişleri Bakanlığı: Üst düzey Türk ve Rus yetkililer Suriye'deki gerginliği azaltmaya odaklandı - Son Dakika Dünya

Rus Dışişleri Bakanlığı: Üst düzey Türk ve Rus yetkililer Suriye'deki gerginliği azaltmaya odaklandı

6 saat önce

Rus Dışişleri Bakanlığı üst düzey Türk ve Rus yetkililerin Suriye'deki gerginliği azaltmaya çalıştığını açıkladı

Rus Dışişleri Bakanlığı: Üst düzey Türk ve Rus yetkililer Suriye'deki gerginliği azaltmaya odaklandı, System.String[]

Rus Dışişleri Bakanlığı üst düzey Türk ve Rus yetkililerin Suriye'deki gerginliği azaltmaya çalıştığını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada "her iki tarafın da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce terörist organizasyon olarak tanımlanan gruplarla mücadeleye devam ederken sahadaki gerginliği azaltmaya odaklandığı" vurgulandı.

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Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:36 
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