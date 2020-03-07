Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı

Moskova'da gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylediği merak konusu olmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak; Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Rusya zirvesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen konuşmanın bazı yayın organlarında 'yanlış anlaşılarak' paylaşıldığını bildirdi.
Moskova'da gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulağına eğilerek, "I love you" dediği iddiası yalanlandı.
Bir haber sitesinin ?haberini alıntılayan bakanlık, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''I love your tie'' (Kravatına bayıldım) dediğini belirtti.
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