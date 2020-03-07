Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı - Son Dakika Dünya

Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı

21 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da gerçekleşen zirve sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen konuşmaya dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Lavrov'un Erdoğan'a "Kravatına bayıldım" dediğini açıkladı.

Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı, System.String[]

Moskova'da gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne söylediği merak konusu olmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak; Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Rusya zirvesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen konuşmanın bazı yayın organlarında 'yanlış anlaşılarak' paylaşıldığını bildirdi.

"I LOVE YOU" DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Moskova'da gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulağına eğilerek, "I love you" dediği iddiası yalanlandı.

LAVROV, "KRAVATINA BAYILDIM" DEMİŞ

Bir haber sitesinin ?haberini alıntılayan bakanlık, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''I love your tie'' (Kravatına bayıldım) dediğini belirtti.

Beşşar Esed'den İdlib'deki ateşkesle ilgili ilk yorum: Çok olumlu buldum

İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, Moskova, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Talep edilmesi halinde ceza ve infaz kurumlarına kreş, anaokulu ve lise açılacak
İran askerleri, koronavirüsü Esed'in karargahına taşıdı İdlib şehidi Hüseyin Özdemir'in babası, ayakkabısı çamurlu olduğu için makam aracına binmemiş

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 19:28:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus Dışişleri, Lavrov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüntüde ne dediğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]