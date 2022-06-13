Rus Donanması 2022'de 46 Gemi Teslim Alacak - Son Dakika
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Rus Donanması 2022'de 46 Gemi Teslim Alacak

13.06.2022 11:50
Rus Donanması 2022'de 46 Gemi Teslim Alacak

MOSKOVA, 13 Haziran (Xinhua) -- Rus Donanması Başkomutanı Nikolay Yevmenov Pazar günü yaptığı açıklamada Rus donanmasının 2022'de 46 savaş ve destek gemisi teslim alacağını söyledi.

MOSKOVA, 13 Haziran (Xinhua) -- Rus Donanması Başkomutanı Nikolay Yevmenov Pazar günü yaptığı açıklamada Rus donanmasının 2022'de 46 savaş ve destek gemisi teslim alacağını söyledi. Rusya'nın ikinci en büyük kenti olan St. Petersburg'da iki dizel-elektrikli denizaltı için düzenlenen kızağa alma töreninde konuşan Yevmenov, küresel askeri-siyasi durumun, Rusya'nın güçlü ve dengeli bir filoya sahip olmasını erektirdiğini söyledi. Yevmenov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus donanmasındaki modern gemi oranının en az yüzde 70 olmasına yönelik isteğini hatırlattı.

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Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Donanması 2022'de 46 Gemi Teslim Alacak - Son Dakika

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