Rus donanması, Barents ve Norveç denizlerinde denizaltılarla özel tatbikata başladı - Son Dakika

Rus ordusuna bağlı Kuzey Donanması, Barents ve Norveç denizlerinde denizaltıların derin sularda silahlarını test etmesi için özel tatbikat başlattı.

Kuzey Donanmasından yapılan açıklamada, her iki denizde gerçekleştirilen tatbikata, 4. nesil denizaltıların da katıldığı kaydedildi.

Denizaltı silahlarının test edildiği belirtilen açıklamada, "Tatbikat çoğu modern denizaltı için sınır olan 500 metrenin altındaki derinlikte gerçekleştiriliyor." ifadesi kullanıldı.

Plan dahilinde yapılan tatbikatın birkaç gün süreceği bildirildi.