Rus donanması, Karadeniz'den Ukrayna'ya 4 seyir füzesi fırlattı - Son Dakika
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Rus donanması, Karadeniz'den Ukrayna'ya 4 seyir füzesi fırlattı

15.06.2022 18:47

Rusya'nın Karadeniz'de konuşlu olan savaş gemisinden Ukrayna topraklarına 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi fırlattı.

Rusya'nın Karadeniz'de konuşlu olan savaş gemisinden Ukrayna topraklarına 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi fırlattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de konuşlu olan Rus donanmasına bağlı fırkateynden Ukrayna topraklarına düzenlenin füze saldırısına ait görüntüleri paylaştı. Rusya'nın Karadeniz Filosu'na bağlı bir fırkateynden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri altyapısını hedef alan 4 adet Kalibr tipi seyir füzesi fırlatıldığı belirtildi.

Söz konusu füzelerin hangi şehirleri ya da noktaları vurduğuna dair açıklama yapılmadı.

(İHA)

Rus donanması, Karadeniz'den Ukrayna'ya 4 seyir füzesi fırlattı
Rus donanması, Karadeniz'den Ukrayna'ya 4 seyir füzesi fırlattı
Rus donanması, Karadeniz'den Ukrayna'ya 4 seyir füzesi fırlattı
Rus donanması, Karadeniz'den Ukrayna'ya 4 seyir füzesi fırlattı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Rus donanması, Karadeniz'den Ukrayna'ya 4 seyir füzesi fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus donanması, Karadeniz'den Ukrayna'ya 4 seyir füzesi fırlattı - Son Dakika
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