Üye Girişi
Rus donanması Kırım açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor - Son Dakika

Rus donanması Kırım açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor

12.02.2022 14:38
Rus donanması Kırım açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, 30'dan fazla savaş gemisinin Sivastopol ve Novorossiysk'teki daimi üslerinden ayrıldığını ve Kırım açıklarında tatbikat başlatılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 30'dan fazla savaş gemisinin Sivastopol ve Novorossiysk'teki daimi üslerinden ayrıldığını ve Kırım açıklarında tatbikat başlatılacağını duyurdu.

Ukrayna-Rusya krizi giderek tırmanırken, Rusya'dan bir tatbikat hamlesi daha geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sivastopol ve Novorossiysk limanlarında bulunan 30'dan fazla savaş gemisinin Karadeniz'e hareket ettiği ve Kırım açıklarında deniz tatbikatı başlatılacağı duyuruldu. Rusya Donanması'na bağlı Karadeniz Filosu tarafından başlatılacak olan tatbikatın Karadeniz Filosu Komutanı Amiral İgor Osipov yönetiminde gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, "Tatbikat kapsamında savaş gemileri, tekneler ve filo destek gemileri, Sivastopol ve Novorossiysk'teki daimi üslerinden ayrılarak belirlenen bölgelere geçiş yaptı. Tatbikatın amacı Kırım yarımadasının kıyı şeritlerini, Karadeniz filosunun üslerini, deniz iletişim ve ekonomik faaliyet alanlarının korunmasıdır" denildi.

Tatbikatın sırasında Rus donanmasına bağlı birlikler tarafında senaryo gereği düşman saldırılarına karşı atışlar gerçekleştirileceği vurgulanarak, "Deniz, kıyı ve hava hedeflerine karşı füze ve topçu ateşi, füze ve bomba saldırıları eğitimleri gerçekleştirecek. Karadeniz'den ve diğer filolardan çeşitli sınıflardaki 30'dan fazla savaş gemisi, deniz saldırı grupları ve çıkarma gemisi müfrezeleri olarak görevleri yerine getirecek. Bunlar arasında fırkateynler, devriye gemileri, füze gemileri, küçük füze gemileri ve çıkarma gemileri bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. - MOSKOVA

YORUMLAR
500

Savaş Gemisi, Tatbikat, Kırım, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus donanması Kırım açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
14:12 Eşiyle tartışan adamdan vahşet! Karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti
14:10 Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum
14:02 Pavyonda direk dansı yaptı, sosyal medyada bir anda ünlü oldu
14:01 Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 14:47:46. #1.12#
SON DAKİKA: Rus donanması Kırım açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement