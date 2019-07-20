Rus Donanması'na ait gemi Çanakkale'den geçti
1 saat önce
Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü SB 739 borda numaralı römorkör Çanakkale Boğazından geçti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:01 Kaynak: İHA
Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü SB 739 borda numaralı römorkör Çanakkale
Boğazından geçti. Ege Denizi
'nden bugün saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait arama kurtarma römorkörü SB 789 borda numaralı römorkör 12.10'da Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik sebebiyle Türk Sahil Güvenlik Botunun eşlik ettiği Rus askeri römorkör 36 millik Çanakkale boğaz geçişini tamamladıktan sonra Marmara Denizi
'ne yol aldı. - ÇANAKKALE
Haluk Levent, Çanakkale'deki ağaç katliamına tepki gösterdi Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale'den geçti Atatürk'ün 89 yıl önceki görüntüleri yeniden gündem oldu! Beylikdüzü'ndeki apartmanda kanlı olay: Eşini ve kayınpederini vurup intihar etti