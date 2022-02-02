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Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti

02.02.2022 13:36

Rus donanmasına ait 2 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rus donanmasına ait 2 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden boğaza giren Rusya'nın Karadeniz Filosu gemilerinden Natya sınıfı, 908 borda numaralı 61 metre boya sahip "Vitse Admiral Zakharin" ile 56 metre boyundaki "MB-304" borda numaralı römorkör, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren gemilere, boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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