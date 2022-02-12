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Rus donanmasına ait römorkör Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus donanmasına ait römorkör Çanakkale Boğazı'ndan geçti

12.02.2022 17:00
Rus donanmasına ait römorkör Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rus donanmasına ait römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Ege Denizi yönünden boğaza giren Rusya'nın Karadeniz filosuna ait, B-237 flama numaralı Kilo sınıfı "Rostov Na Donu" isimli römorkör, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren 74 metre boyundaki römorköre boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Römorkörün gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

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Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Rostov, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus donanmasına ait römorkör Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus donanmasına ait römorkör Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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