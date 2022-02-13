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Rus donanmasına ait saldırı tipi denizaltı İstanbul Boğazı'nı geçti! - Son Dakika

Rus donanmasına ait saldırı tipi denizaltı İstanbul Boğazı'nı geçti!

13.02.2022 15:48

Dünya, Rusya'nın olası bir Ukrayna işgaline kilitlenirken, bugün İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Rus donanmasına ait "Rostov Na Donu" isimli denizaltı saat 11.00 sıralarında Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e doğru yola çıktı. Vapurla seyahat eden vatandaşlar 18 torpido ve 24 mayın kapasitesi bulunan denizaltının geçişini izledi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizde gergin bekleyiş devam ederken, Rus donanmasına ait bir denizaltı bugün vapurla seyahat eden İstanbulluların bakışları eşliğinde Boğaz'dan geçti.

BUGÜN İSTANBUL BOĞAZI'NA GELDİ

Çanakkale Boğazı'ndan dün geçen Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' isimli denizaltı, bugün Marmara denizi yönünden, 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na geldi. Boğaz'dan geçen denizaltı, Karadeniz'e doğru yola çıktı.

Rus donanmasına ait saldırı tipi denizaltı İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı

GEMİ SAVAR FÜZESİNE DE SAHİP

Saldırı tipi denizaltı olarak bilinen Rostov Na Donu 73 metre uzunluğunda ve 2350 ton ağırlığında ve dizel-elektrik sistemiyle çalışıyor. Rostov Na Donu'nun da bünyesinde olduğu Kilo sınıfı denizaltılarda 18 torpido ve 24 mayın kapasitesi bulunurken bu tip denizaltılar aynı zamanda 4 adet Kalibr tipi denizaltı savar, gemi savar füzesine de sahip. Rostov Na Donu, 2011'de denize atılırken aktif olarak Akdeniz'de kullanılıyordu.

6 SAVAŞ GEMİSİ KARADENİZ'E DOĞRU AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi Karadeniz'e doğru açılmıştı. Sözcü'nün haberine göre geçen hafta Minsk, Korolev, Kaliningrad ile birlikte Georgy Pobedonosets, Olenegorsky Gornyak ve Pyoty Morgunov da Karadeniz'e giriş yapmıştı.

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Son Dakika Güncel Rus donanmasına ait saldırı tipi denizaltı İstanbul Boğazı'nı geçti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus donanmasına ait saldırı tipi denizaltı İstanbul Boğazı'nı geçti! - Son Dakika
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