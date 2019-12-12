Rus donanmasına bağlı uçak gemisinde yangın: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rus donanmasına bağlı uçak gemisinde yangın: 1 yaralı - Son Dakika Dünya

Rus donanmasına bağlı uçak gemisinde yangın: 1 yaralı

6 saat önce

Rusya donanmasına bağlı Amiral Kuznetsov adlı uçak gemisinde demirlediği limanda bakım ve onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı.

Rus donanmasına bağlı uçak gemisinde yangın: 1 yaralı, System.String[]

Rusya donanmasına bağlı Amiral Kuznetsov adlı uçak gemisinde demirlediği limanda bakım ve onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangında 1 kişi yaralandı.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, bakım ve onarım çalışmaları için Rusya'nın Murmansk kentindeki limana demirleyen ve Rusya donanmasına ait olan uçak gemisi Amiral Kuznetsov'da yangın çıktı. Yangında 1 kişi yaralanırken, geminin güvertesinden siyah dumanların yükseldiği belirtildi. Yangının nedenini belirlemek için inceleme yapıldığı bildirildi.


Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:20 Kaynak: DHA
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