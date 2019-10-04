Son Dakika Haberleri: Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı
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Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı

1 saat önce

Rus Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsü Maxim 'Mad Max' Novoselov, Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesi bir ayıyla antrenman yaptı.

Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı

Rusya, (DHA)- Rus Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsü Maxim 'Mad Max' Novoselov, Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesi bir ayıyla antrenman yaptı. O görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

MMA dövüşçüsü olan Novoselov, Fight Nights Global 94 turnuvasında rakibi olan Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesinde ayıyla antrenman yaptı. O görüntüleri sosyal medyada paylaşan Smolyakov'a çok sayıda yorum yapıldı. Smolyakov, görüntüyü 'Ayıya karşı ayı. Bal bana aitti' mesajıyla yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, Smolyakov'un hayvana zulmettiğini savunurken, bazıları ise Smolyakov'un çok güçlü olduğunu yazdı.

Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı

Maxim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:13 Kaynak: DHA
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