Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı
1 saat önce
Rus Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsü Maxim 'Mad Max' Novoselov, Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesi bir ayıyla antrenman yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:58 Kaynak: DHA
Rus Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsü Maxim
'Mad Max' Novoselov, Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesi bir ayıyla antrenman yaptı. O görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.
MMA dövüşçüsü olan Novoselov, Fight Nights Global 94 turnuvasında rakibi olan Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesinde ayıyla antrenman yaptı. O görüntüleri sosyal medyada paylaşan Smolyakov'a çok sayıda yorum yapıldı. Smolyakov, görüntüyü 'Ayıya karşı ayı. Bal bana aitti' mesajıyla yayınladı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, Smolyakov'un hayvana zulmettiğini savunurken, bazıları ise Smolyakov'un çok güçlü olduğunu yazdı.
Sakatlandığına inanmayan Avcı'ya sitem etti: İnanmıyorsanız bakın, sakatım Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu Ünlü dövüşçü Maxim Novoselov ayıyla antrenman yaptı Kocasını, en iyi koyun güden erkekler arasından seçti