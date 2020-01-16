Son Dakika › Dünya › Rus Duması Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı - Son Dakika Dünya
Rus Duması Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı
6 saat önce
Olağanüstü toplanan Duma Genel Kurulunda, Mihail Mişustin’in başbakan adaylığı 383 milletvekili oyuyla kabul edilirken, adaylığına "hayır" oyu çıkmadı
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerdiği Mihail Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı.
Olağanüstü toplanan Duma Genel Kurulunda yapılan oylamaya 424 milletvekili katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:42
Son Dakika Saffet Sancaklı: " Devlete gelip bize şunu da ver bunu da ver demelerine gerek kalmayacak bir... Rusya'da hükümetin istifa etmesinin perde arkası ortaya çıktı Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu 13 yaşındaki kız çocuğu, 10 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Doktor ihbar etti, gerçek ortaya çıktı