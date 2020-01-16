Rus Duması Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rus Duması Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı - Son Dakika Dünya

Rus Duması Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı

6 saat önce

Olağanüstü toplanan Duma Genel Kurulunda, Mihail Mişustin’in başbakan adaylığı 383 milletvekili oyuyla kabul edilirken, adaylığına "hayır" oyu çıkmadı

Rus Duması Putin'in önerdiği Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı, System.String[]

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerdiği Mihail Mişustin'in başbakan adaylığını onayladı.


Olağanüstü toplanan Duma Genel Kurulunda yapılan oylamaya 424 milletvekili katıldı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:42 
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