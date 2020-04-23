Rus Duması, TBMM'nin açılışının 100. yılını kutladı - Son Dakika

Volodin, mesajında, "Duma ve TBMM arasındaki iş birliğinin Rusya ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilere vatandaşlarının çıkarı doğrultusunda katkı sağlaması önem taşımaktadır." ifadesine yer verdi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Dumanın internet sitesindeki açıklamada, Volodin, Şentop'a gönderdiği tebrik mesajında, tüm Türk vatandaşlarına başarı ve refah dileklerini iletti.

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