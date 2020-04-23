Rus Duması, TBMM'nin açılışının 100. yılını kutladı - Son Dakika

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tebrik mesajı gönderdi.
Rus parlamentosunun alt kanadı Dumanın internet sitesindeki açıklamada, Volodin, Şentop'a gönderdiği tebrik mesajında, tüm Türk vatandaşlarına başarı ve refah dileklerini iletti.
Volodin, mesajında, "Duma ve TBMM arasındaki iş birliğinin Rusya ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilere vatandaşlarının çıkarı doğrultusunda katkı sağlaması önem taşımaktadır." ifadesine yer verdi.