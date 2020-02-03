Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1,3 büyüdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1,3 büyüdü - Son Dakika Ekonomi

Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1,3 büyüdü

6 saat önce

Rus ekonomisinin, öncü tahminlere göre 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,3 büyüdüğü bildirildi.

Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1,3 büyüdü, System.String[]

Rus ekonomisinin, öncü tahminlere göre 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,3 büyüdüğü bildirildi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü tahminlere göre, Rus ekonomisi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,3 büyüyerek 109 trilyon rubleye ulaştı.

Böylelikle, Rus ekonomisi yüzde 2,5 büyüdüğü 2018'in ardından büyüme hızını yavaşlatırken, ülke ekonomisinde 2019'daki en hızlı büyüme yüzde ile 9,7 finans ve sigorta, yüzde 3,2 ile otelcilik ve yüzde 2,7 ile madencilik sektörlerinde yaşandı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Rus ekonomisinde büyümenin geçen yıl yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulunmuştu. Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ülke ekonomisi 2017'de yüzde 1,6 büyümüştü.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 1,8 düzeyinde büyümesi bekleniyor.

Madencilik, Sigorta, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Rusya, rejimi kontrol etmezse harekete geçeriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyona yakın insan İdlib'den sınırlarımıza doğru yürüyor Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi Rus baba çocuğunu 470 liraya satılığa çıkardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:19:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1,3 büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]