"Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1'in altında büyüyecek"
5 saat önce
Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, "Rus ekonomisi 2019'da büyüyecek ancak bu yüzde 1'in altında gerçekleşecek" dedi.
Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, "Rus ekonomisi 2019'da büyüyecek ancak bu yüzde 1'in altında gerçekleşecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:43
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