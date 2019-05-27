Son Dakika Haberleri: "Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1'in altında büyüyecek"

"Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1'in altında büyüyecek"

5 saat önce

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, "Rus ekonomisi 2019'da büyüyecek ancak bu yüzde 1'in altında gerçekleşecek" dedi.

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, "Rus ekonomisi 2019'da büyüyecek ancak bu yüzde 1'in altında gerçekleşecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:43 
Alexei Kudrin, Sayıştay Başkanı, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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