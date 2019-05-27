"Rus ekonomisi 2019'da yüzde 1'in altında büyüyecek"

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, "Rus ekonomisi 2019'da büyüyecek ancak bu yüzde 1'in altında gerçekleşecek" dedi.

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