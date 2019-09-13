Son Dakika Haberleri: Rus ekonomisi için petrol fiyatları uyarısı
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Rus ekonomisi için petrol fiyatları uyarısı

1 saat önce

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, Rus ekonomisinde yeni bir "petrol şoku" yaşanabileceğini belirterek, "Petrol fiyatları 40 doların altına rahatlıkla düşebilir ve bu tehlikelere karşı hazır değiliz." dedi.

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Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, Rus ekonomisinde yeni bir "petrol şoku" yaşanabileceğini belirterek, "Petrol fiyatları 40 doların altına rahatlıkla düşebilir ve bu tehlikelere karşı hazır değiliz." dedi.

Rusya, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:10 
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