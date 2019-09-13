Rus ekonomisi için petrol fiyatları uyarısı

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi (CEO) German Gref, Rus ekonomisinde yeni bir "petrol şoku" yaşanabileceğini belirterek, "Petrol fiyatları 40 doların altına rahatlıkla düşebilir ve bu tehlikelere karşı hazır değiliz." dedi.