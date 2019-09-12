Son Dakika Haberleri: Rus ekonomisinde "bütçe harcaması" uyarısı
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Rus ekonomisinde "bütçe harcaması" uyarısı

1 saat önce

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, ekonomik büyümenin hızlanması için yapılacak ek bütçe harcamalarının, Rus ekonomisinde mikroekonomik istikrarı tehlikeye sokabileceği uyarısında bulundu.

Rus ekonomisinde

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Vladimir Kolıçev, ekonomik büyümenin hızlanması için yapılacak ek bütçe harcamalarının, Rus ekonomisinde mikroekonomik istikrarı tehlikeye sokabileceği uyarısında bulundu.

Kolıçev, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Rusya'da ekonomik büyümenin hızlandırılması için artırılması planlanan bütçe harcamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da hükümet ve merkez bankasının son yıllarda yürüttüğü politikalar sayesinde sürdürülebilirliğin sağlandığını belirten Kolıçev, "Bunu ek bütçe harcamaları veya mali politikalarda olağanüstü kararlarla yok etmemeniz gerekiyor." dedi.

Ekonomik büyümenin sağlanması için atılacak adımların risklerine işaret eden Kolıçev, "Ekonomik büyümeyi hızlandırmak için atılacak eksik planlanmış adımlar mikroekonomik istikrarı yok edebilir." ifadesini kullandı.

Rus ekonomisinin son yıllarda küresel risklere karşı daha dayanıklı hale geldiğini vurgulayan Kolıçev, "Son 1,5 yılda 2 tane büyük petrol fiyatı şoku ve 2 tur büyük yaptırım yaşadık. Rus ekonomisinin bunlara kararlı bir tepkisi oldu. Ciddi bir enflasyon artışı görmedik." diye konuştu.

"Ekonomik büyümemiz yavaşladı"

Vladimir Kolıçev, küresel ekonomik büyümenin yavaşladığını ifade ederek, "Ekonomik büyümemiz yavaşladı ancak bir resesyon söz konusu değil. Bu tür şokların ekonomik kurumları ve vatandaşların günlük yaşamını etkilemediği bir ortama alışıyor olmamız güzel." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018'de verdiği talimatla, 2024'e kadar Rus ekonomisini kalkındırmak için 400 milyar dolara yakın bütçe harcaması yapılması planlanıyor.

Moskova, Maliye, Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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