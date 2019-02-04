Son Dakika Haberleri: Rus ekonomisinden 6 yılın en iyi performansı

Rus ekonomisinden 6 yılın en iyi performansı

42 dakika önce

Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun öncü tahminlerine göre ülke ekonomisi geçen yıl yüzde 2,3 büyüdü.

Rus ekonomisinden 6 yılın en iyi performansı, System.String[]
Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun öncü tahminlerine göre ülke ekonomisi geçen yıl yüzde 2,3 büyüdü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:48 

Rusya Federasyonu, Ekonomi
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