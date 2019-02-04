Rus ekonomisinden 6 yılın en iyi performansı
42 dakika önce
Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun öncü tahminlerine göre ülke ekonomisi geçen yıl yüzde 2,3 büyüdü.
Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun öncü tahminlerine göre ülke ekonomisi geçen yıl yüzde 2,3 büyüdü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:48
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