Son Dakika Haberleri: "Rus ekonomisinin önündeki engeller yerel"
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"Rus ekonomisinin önündeki engeller yerel"

1 saat önce

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya'da ekonomik büyümenin çok düşük olduğunu belirterek, "Her şeyi dış etkenlere yıkmanın bir cazibesi var. Ancak ekonomimizin kalkınmasının önündeki en büyük engeller yerel etkenler.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya'da ekonomik büyümenin çok düşük olduğunu belirterek, "Her şeyi dış etkenlere yıkmanın bir cazibesi var. Ancak ekonomimizin kalkınmasının önündeki en büyük engeller yerel etkenler." dedi.
Nabiullina, Rusya'nın St. Petersburg kentinde katıldığı Uluslararası Finans Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Petrol fiyatlarının beklenenden daha yüksek bir seviyede bulunduğunu vurgulayan Nabiullina, "Şu anda riskli bir senaryoda yaşamıyoruz. Petrol fiyatları iyi bir düzeyde ve sermaye piyasalarımıza yönelik küresel ilgi devam ediyor." dedi.
Rus ekonomisinin yüzde 1,5-2 oranında büyüdüğünü ifade eden Nabiullina, "Bu durum yapısal değişikliklerin eksikliğinden ötürü... Makroekonomik istikrara yönelik politikamız, ekonomimizin sadece mevcut potansiyeli doğrultusunda istikrarını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ekonomideki mevcut durumun yeterli olmadığını tüm kesimlerin kabul ettiğini belirten Nabiullina, "Ekonomik büyümemiz çok düşük. Her şeyi dış etkenlere yıkmanın bir cazibesi var. Ancak ekonomimizin kalkınması önündeki en büyük engeller yerel etkenler." ifadelerini kullandı.
Nabiullina, dış etkenlerde temel bir değişiklik yaşanmasının kısa vadede beklenmediğini vurgulayarak, Rusya'daki yatırım ikliminin büyüme önünde duran önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:02 Kaynak: AA
Ekonomi
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