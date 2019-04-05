Rus Enerji Devi Gazprom Blockchain Teknolojisini Kullanacak
1 saat önce
Vestifinance’un haberine göre, Rusya Başbakanı, ülkenin devlete ait enerji devi Gazprom’un doğal gaz tedariki üzerineki anlaşmalarda Blockchain’i kullanma girişimini memnuniyetle karşıladı. Rusya’nın devlete ait gaz devi Gazprom başkanı Alexey Miller, dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) tarafından desteklenen uygulamaların geliştirilmesini rapor etmek üzere Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ile bir araya geldi. Miller’e göre, Gazprom Rusya’ya ait devlet […]The post Rus Enerji Devi Gazprom Blockchain Teknolojisini Kullanacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Vestifinance'un haberine göre, Rusya Başbakanı, ülkenin devlete ait enerji devi Gazprom'un doğal gaz tedariki üzerineki anlaşmalarda Blockchain'i kullanma girişimini memnuniyetle karşıladı.
Rusya'nın devlete ait gaz devi Gazprom başkanı Alexey Miller, dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) tarafından desteklenen uygulamaların geliştirilmesini rapor etmek üzere Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ile bir araya geldi.
Miller'e göre, Gazprom Rusya'ya ait devlet bankası Gazprombank'la sağlam bir çalışma yürüttü ve sözleşmelerin Blockchain teknolojisi kullanılarak otomatik olarak yapılmasını sağlayacak bir prototip model geliştirildi. Platform, belli bir sözleşmenin tüm katılımcıları arasında veri paylaşımına izin vermenin yanı sıra, veri güvenliğini arttırmayı da amaçlıyor.
Miller, ilk aşamada projenin yalnızca sanayi müşterileri tarafından test edilmesinin planlandığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:50
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