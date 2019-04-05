Son Dakika Haberleri: Rus Enerji Devi Gazprom Blockchain Teknolojisini Kullanacak

Rus Enerji Devi Gazprom Blockchain Teknolojisini Kullanacak

1 saat önce

Vestifinance’un haberine göre, Rusya Başbakanı, ülkenin devlete ait enerji devi Gazprom’un doğal gaz tedariki üzerineki anlaşmalarda Blockchain’i kullanma girişimini memnuniyetle karşıladı. Rusya’nın devlete ait gaz devi Gazprom başkanı Alexey Miller, dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) tarafından desteklenen uygulamaların geliştirilmesini rapor etmek üzere Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ile bir araya geldi. Miller’e göre, Gazprom Rusya’ya ait devlet […]The post Rus Enerji Devi Gazprom Blockchain Teknolojisini Kullanacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rus Enerji Devi Gazprom Blockchain Teknolojisini Kullanacak, System.String[]
Vestifinance'un haberine göre, Rusya Başbakanı, ülkenin devlete ait enerji devi Gazprom'un doğal gaz tedariki üzerineki anlaşmalarda Blockchain'i kullanma girişimini memnuniyetle karşıladı.

Rusya'nın devlete ait gaz devi Gazprom başkanı Alexey Miller, dağıtılmış defter teknolojisi (DLT) tarafından desteklenen uygulamaların geliştirilmesini rapor etmek üzere Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ile bir araya geldi.

Miller'e göre, Gazprom Rusya'ya ait devlet bankası Gazprombank'la sağlam bir çalışma yürüttü ve sözleşmelerin Blockchain teknolojisi kullanılarak otomatik olarak yapılmasını sağlayacak bir prototip model geliştirildi. Platform, belli bir sözleşmenin tüm katılımcıları arasında veri paylaşımına izin vermenin yanı sıra, veri güvenliğini arttırmayı da amaçlıyor.

Miller, ilk aşamada projenin yalnızca sanayi müşterileri tarafından test edilmesinin planlandığını belirtti.

The post Rus Enerji Devi Gazprom Blockchain Teknolojisini Kullanacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:50 

Miller, Gazprom, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çekyatın Altında Cesedi Bulunmuştu, Korkunç Cinayetin Nedeni Belli Oldu! Ekrem İmamoğlu: Eyüp Sultan Hazretleri'nin Olduğu Yerde Namaz Kılmama İzin Vermediler Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Dosyaların İçeriği ile İlgili Bilgi Vermeyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 11:11:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus Enerji Devi Gazprom Blockchain Teknolojisini Kullanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]