Son Dakika Haberleri: Rus Enerji Devi Gazprom'da Üst Düzey İki İstifa

Rus Enerji Devi Gazprom'da Üst Düzey İki İstifa

15 dakika önce

Rus enerji devi Gazprom çifte istifa şoku yaşadı. Rus şirketinin başkan yardımcıları Aleksandr Medvedev ve Valeriy Golubev’in görevlerinden ayrıldıkları açıklandı. Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Medvedev ve Golubev’in başkan yardımcılığı görevlerinden istifa ederek şirketten ayrıldıkları belirtildi. Medvedev’in Zenit futbol kulübündeki görevlerine odaklanacağına işaret edilen açıklamada, istifa kararlarının Gazprom Yönetim Kurulu tarafından onaylanacağı kaydedildi. Yaklaşık 17 yıldır […]The post Rus enerji devi Gazprom’da üst düzey iki istifa appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rus Enerji Devi Gazprom'da Üst Düzey İki İstifa, System.String[]
Rus enerji devi Gazprom çifte istifa şoku yaşadı. Rus şirketinin başkan yardımcıları Aleksandr Medvedev ve Valeriy Golubev'in görevlerinden ayrıldıkları açıklandı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Medvedev ve Golubev'in başkan yardımcılığı görevlerinden istifa ederek şirketten ayrıldıkları belirtildi.

Medvedev'in Zenit futbol kulübündeki görevlerine odaklanacağına işaret edilen açıklamada, istifa kararlarının Gazprom Yönetim Kurulu tarafından onaylanacağı kaydedildi.

Yaklaşık 17 yıldır Gazprom bünyesinde çalışan Medvedev, şirketin ihracat faaliyetlerini kontrol ediyordu.

Golubev ise 16 yıl çalıştığı Gazprom'da yerel doğal gaz piyasalarını ve şirketin Belarus ile ilişkilerini yönetiyordu.

Söz konusu istifa kararlarının, Gazprom üst yönetiminde 2011'den beri yaşanan en önemli değişiklik olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:00 

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