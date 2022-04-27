Rus enerji şirketi Gazprom Bulgaristan ve Polonya'ya gaz arzını kesti - Son Dakika
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Rus enerji şirketi Gazprom Bulgaristan ve Polonya'ya gaz arzını kesti

27.04.2022 10:38
Rus enerji şirketi Gazprom Bulgaristan ve Polonya'ya gaz arzını kesti

Rus enerji şirketi Gazprom, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Bulgaristan ve Polonya'ya gaz arzını tamamen durdurdu.

Rus enerji şirketi Gazprom, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Bulgaristan ve Polonya'ya gaz arzını tamamen durdurdu.

Rus enerji devi Gazprom, Ukrayna'ya silah desteği gönderen Bulgaristan ve Polonya'yı "dost olmayan ülkeler" statüsüne almasının ardından Rus gazını Ruble ile ödemeyi reddeden 2 ülkeye gaz arzını tamamen durduğunu açıkladı.

Polonya'da devlete ait petrol ve gaz şirketi PGNiG, Rus gazı için Ruble cinsinden ödeme yapmayı reddetmiş ve Gazprom bunun üzerine dün yaptığı açıklamada, Yamal-Avrupa doğal gaz boru hattı üzerinden yaptığı gaz akışını keseceğini bildirmişti. PGNiG, Yamal Sözleşmesine göre gaz akışını eski haline getirmek için adımlar atacağını ve tedariklerin durdurulmasının sözleşmenin ihlali olduğunu belirterek, tazminat talep etme hakkına sahip olduğunu aktarmıştı.

(İHA)

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Rus enerji devi Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gazı kestiğini açıkladı Rus enerji devi Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gazı kestiğini açıkladı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rus enerji şirketi Gazprom Bulgaristan ve Polonya'ya gaz arzını kesti - Son Dakika
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