RUS EŞİNİ, KISKANÇLIK TARTIŞMASINDA ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI - Son Dakika
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RUS EŞİNİ, KISKANÇLIK TARTIŞMASINDA ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

02.04.2023 09:59

ESKİŞEHİR'de tartıştığı Rus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı (55), bıçakla öldüren Atila Sarıhan (50) çıkarıldığı adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de tartıştığı Rus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı (55), bıçakla öldüren Atila Sarıhan (50) çıkarıldığı adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Rusya'daki eski eşiyle sosyal medya üzerinden görüntülü görüşürken gördüğü Samsanova ile kıskançlık nedeniyle tartıştığını belirten Sarıhan'ın ifadesinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi Ümran Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında oturan ve 2 yıllık evli olduğu belirtilen Atila Sarıhan ile Rus uyruklu eşi Elena Samsanova, dün akşam saatlerinde evde tartıştı. İkilinin tartışması sırasında mutfaktan bıçak alan Sarıhan, eşi Samsanova'yı defalarca bıçakladı. Komşuların sesleri duyarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Elena Samsanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Atila Sarıhan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alınan Sarıhan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EŞİNİ KISKANÇLIK TARTIŞMASINDA ÖLDÜRMÜŞ

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Atila Sarıhan, eşini kasten öldürme iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Katil zanlısı Sarıhan'ın eşi Elena Samsanova'yı Rusya'da bulunan eski eşiyle sosyal medya üzerinden görüntülü konuşurken gördüğü, bunun üzerine aralarında çıkan 'kıskançlık' tartışmasında bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Cezaevine götürülen katil zanlısı Atila Sarıhan'ın yakınları adliye çıkışında, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışarak önüne geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: RUS EŞİNİ, KISKANÇLIK TARTIŞMASINDA ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI - Son Dakika
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