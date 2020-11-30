Türk'le evlenen Rus Evgeniya İslamiyet'i seçti, 'Nur Bahar' adını aldı - Son Dakika

Türk'le evlenen Rus Evgeniya İslamiyet'i seçti, 'Nur Bahar' adını aldı

30.11.2020 17:02
Türk'le evlenen Rus Evgeniya İslamiyet'i seçti, 'Nur Bahar' adını aldı, System.String[]

RUSYA'ya İş için gelen Mustafa Göktaş ile evlenerek Sivas'a yerleşen Evgeniya Nikoleva (41), Sivas İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve 'Nur Bahar' adını aldı.

RUSYA'ya İş için gelen Mustafa Göktaş ile evlenerek Sivas'a yerleşen Evgeniya Nikoleva (41), Sivas İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve 'Nur Bahar' adını aldı.

Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un makamında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Rusya vatandaşı Evgeniya Nikolaeva'ya tercüman eşliğinde imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı. Kelime-i Şehadet getiren Nikolaeva, şahitlerin huzurunda İslamiyet'i kabul ederek Müslüman oldu.

İhtida töreninde yapılan duanın ardından Müftü Akkuş, "Allah'ın lütuf ve ihsanıyla ve kendi iradesini kullanıp İslam'ı tercih eden Evgeniya Nikolaeva'yı ve Müslüman olmasına vesile olan eşi Mustafa Göktaş'ı tebrik ediyorum. Özgür iradesiyle, İslam'ı araştırarak Müslüman olan ve Nur Bahar ismini alan Nikolaeva Hanım, İslam'a girerek hayatında tertemiz yepyeni bir sayfa açtı. Müslüman olduğu andan itibaren geçmiş günahlarının Allah tarafından bağışladığını yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bildirmekte ve Peygamber Efendimiz müjdelemektedir. Biliniz ki insanların günahlarını sadece Yüce Allah affeder. Sadece O'na yönelerek tövbe edilmeli ve bağışlanma dilenmelidir. Dualarımızı, tövbelerimizi kabul edecek olan yalnızca Rabbimizdir. Nur Bahar Hanım'ın İslamiyet'i tercih etmiş olması bizleri gerçekten çok mutlu etti. Rabbimiz girmiş olduğu bu güzel yolda kendisine yardım etsin. Onu ve bizleri iyi Müslümanlardan eylesin" dedi.

Müslüman olan Nikolaeva'ya 'İhtida Belgesi' ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve İslam İlmihali hediye edildi.


- Sivas
Türk'le evlenen Rus Evgeniya İslamiyet'i seçti, 'Nur Bahar' adını aldı
Türk'le evlenen Rus Evgeniya İslamiyet'i seçti, 'Nur Bahar' adını aldı
Türk'le evlenen Rus Evgeniya İslamiyet'i seçti, 'Nur Bahar' adını aldı
Türk'le evlenen Rus Evgeniya İslamiyet'i seçti, 'Nur Bahar' adını aldı
Türk'le evlenen Rus Evgeniya İslamiyet'i seçti, 'Nur Bahar' adını aldı
Türk'le evlenen Rus Evgeniya İslamiyet'i seçti, 'Nur Bahar' adını aldı
Türk'le evlenen Rus Evgeniya İslamiyet'i seçti, 'Nur Bahar' adını aldı
Türk'le evlenen Rus Evgeniya İslamiyet'i seçti, 'Nur Bahar' adını aldı

Müslüman, İslam, Rusya, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk'le evlenen Rus Evgeniya İslamiyet'i seçti, 'Nur Bahar' adını aldı - Son Dakika


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