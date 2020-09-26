Rus film ekibi İstanbul'u tanıtacak - Son Dakika

Rus film ekibi İstanbul'u tanıtacak

Dünya'nın farklı şehrinde hazırladıkları kısa filmler ile sosyal medyada milyonlarca kez izlenen Rus film grubu "Tımelab" İstanbul'u tanıtımına katkı sağlayacak kısa filimin çekimlerine başladı.

Dünya'nın farklı şehrinde hazırladıkları kısa filmler ile sosyal medyada milyonlarca kez izlenen Rus film grubu "Tımelab" İstanbul'u tanıtımına katkı sağlayacak kısa filimin çekimlerine başladı. Genellikle drone kullanarak hazırladıkları kısa film çekimleri 2 hafta sürecek.

Kısa filimler hazırlayarak şehirlerin kültürel, mimari ve doğal güzelliklerini anlatmayı hedefleyen Rus film ekibi Tımelab, İstanbul kısa film çekimlerine başladı. Yaklaşık 2 hafta süreceği öğrenilen çekimlerin İstanbul'u dünyaya farklı bir bakış açısı ile tanıtması hedefleniyor. İstanbul'un diğer tüm şehirlerden çok farklı olduğu için seçtiklerini ifade eden Yönetmen Andrew Efimo, İstanbul'a benzer bir şehir olmadığını düşündüğünü belirtti. Kısa filmlerinde daha çok drone kullanan ekip İstanbul'un tarihi ve doğal güzelliklerini en güzel şekilde Dünya'ya tanıtacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ve İstanbul Boğazı başta olmak üzere şehrin simge yerleri kısa filimde yer alacak.

"BU ŞEHRİN BİR BENZERİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Hazırladığı kısa filmler ile sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan Rus Yönetmen Andrew Efimo, " Rusya'nın St. Petersburg şehrinden geliyoruz bizim ekibimizin ismi TIMELAB. Bence İstanbul dünyada çok etkileyici bir şehir, inanılmaz kültüre sahiplik ediyor. Buradaki insanlar çok farklı bir şehirde yaşıyor. Örneğin her gün boğaz köprüsü ve güzel bir deniz görüyorlar. Bu unsurlar şehri çok farklı kılıyor. Türkiye bize Covid salgını döneminde kapılarını açtı, bu yüzden bizim uzun zaman sonra ilk projemizi gerçekleştirdiğimiz yer. İstanbul'da Eski ve yeni mimarı aynı anda görebiliyorsunuz. Ben bu şehrin bir benzeri olmadığını düşünüyorum. Bizim amacımız dünyadaki güzellikleri göstermek. İstanbul'un bir kısmı Asya kıtasında bir kısmı da Avrupa kıtasında bu yüzden çok farklı kültürlere sahip insanlar burada yaşıyor. İstanbul'da benim favori mekanım Boğaz olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de bundan sonraki projemizi Kapadokya'da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Rus film ekibi İstanbul'u tanıtacak
Rus film ekibi İstanbul'u tanıtacak
Rus film ekibi İstanbul'u tanıtacak
Rus film ekibi İstanbul'u tanıtacak
Rus film ekibi İstanbul'u tanıtacak
Rus film ekibi İstanbul'u tanıtacak
Rus film ekibi İstanbul'u tanıtacak
Rus film ekibi İstanbul'u tanıtacak

İstanbul, Drone, Film, Rus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 09:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus film ekibi İstanbul'u tanıtacak - Son Dakika

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