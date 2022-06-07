Rus füzeleri ile vurulan Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası - Son Dakika
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Rus füzeleri ile vurulan Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası

07.06.2022 09:29

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve Rus füzeleri ile vurulan Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası'ndaki tahribat havadan görüntülendi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve Rus füzeleri ile vurulan Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası'ndaki tahribat havadan görüntülendi.

Rus füzeleri ile vurulan Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası
Rus füzeleri ile vurulan Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası
Rus füzeleri ile vurulan Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası
Rus füzeleri ile vurulan Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası

YORUMLAR
500
Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarik etme girişimine sinirlenen Putin'den tehdit: Daha önce dokunulmamış hedefleri vururuz Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarik etme girişimine sinirlenen Putin'den tehdit: Daha önce dokunulmamış hedefleri vururuz Rus güçleri Kiev'deki Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası'nı füzelerle vurdu (1) Rus güçleri Kiev'deki Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası'nı füzelerle vurdu (1)
Kaynak: AA

Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus füzeleri ile vurulan Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası - Son Dakika

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