Ukrayna 'nın başkenti Kiev 'de bulunan ve Rus füzeleri ile vurulan Darnitskiy Vagon Tamir Fabrikası'ndaki tahribat havadan görüntülendi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Kiev, Güncel, Son Dakika

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