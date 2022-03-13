Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor - Son Dakika
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Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor

13.03.2022 13:34

Ukrayna'da NATO'ya bağlı olduğu iddia edilen askeri merkezin 30 roketle vurulmasının ardından yaralı askerler Lviv'e sevk ediliyor.

Ukrayna'da NATO'ya bağlı olduğu iddia edilen askeri merkezin 30 roketle vurulmasının ardından yaralı askerler Lviv'e sevk ediliyor.

Lviv'in kuzeybatısında Polonya sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yavoriv Askeri Poligonu (Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi) olarak bilinen, NATO'ya bağlı uluslararası askeri birliklerin de olduğu iddia edilen üst bölgesine yapılan roketli saldırıda yaralanan askerler Lviv'e sevk ediliyor.

Saldırı ile ilgili açıklama yapan Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, "Resmi verilere göre askeri noktaya 30 roket saldırısı düzenlendi. Uçaklar Saratov'dan (Rusya) kalkarak Karadeniz üzerinden geldi. Saldırı sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yapıldı ve bir kısmı hastanelere götürüldü" demişti. - LVİV

Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor
Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor
Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor

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Polonya, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor - Son Dakika


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