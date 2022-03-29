Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü - Son Dakika
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Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü

29.03.2022 09:51

Ukrayna'nın batısı ile doğusu arasındaki en stratejik noktalardan biri olan ve hemen hemen her gün Rus saldırılarının hedefi haline gelen Jitomir'deki yıkım görüntülendi.

Ukrayna'nın batısı ile doğusu arasındaki en stratejik noktalardan biri olan ve hemen hemen her gün Rus saldırılarının hedefi haline gelen Jitomir'deki yıkım görüntülendi.

Rusya, Ukrayna'daki saldırılarını sürdürürken, ülkedeki en önemli stratejik noktalardan biri olan Jitomir kentinde de birçok askeri ve sivil nokta vuruluyor. Saldırılar sonrası hayalet şehre dönen Jitomir'de, sokaklar boş kalırken, şehrin hemen hemen her noktası da barikatlarla çevrildi. Saldırılardan en fazla zarar gören sivil yerleşim noktalarından Romana Shukhevycha caddesi üzerinde bulunan birçok ev ve işyeri ise kullanılamaz hale geldi. Rus füzesinin düştüğü bölgede büyük bir krater oluştu. Patlamanın etkisiyle evler yıkıldı, araçlar da paramparça oldu.

(İsmail Coşkun - Volkan Kayalar/ İHA)

Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü
Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü
Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü
Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü
Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü
Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü
Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü
Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rus füzelerinin hedef aldığı Jitomir hayalet kente büründü - Son Dakika
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