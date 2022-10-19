Son dakika haber... Rus füzesinin isabet ettiği termal enerji tesisinde yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber... Rus füzesinin isabet ettiği termal enerji tesisinde yangın çıktı

19.10.2022 18:04

Son dakika haberler... - Rus füzesinin isabet ettiği termal enerji tesisinde yangın çıktı Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesindeki Burshtyn termal enerji tesisine Rusya tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucu yangın çıktı.

- Rus füzesinin isabet ettiği termal enerji tesisinde yangın çıktı

KİEV - Ukrayna'nın İvano-Frankivsk bölgesindeki Burshtyn termal enerji tesisine Rusya tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucu yangın çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ediyor. İvano-Frankivsk bölgesine saldırı düzenleyen Rusya, Burshtyn kentindeki termal enerji tesisini vurdu. Kritik altyapı tesislerini hedef alan saldırının ardından açıklama yapan İvano-Frankivsk Bölge Valisi Svitlana Onyshchuk, "Bölgemizde bugün bir füze saldırısı meydana geldi. Burshtyn termal enerji tesisi vuruldu ve yangın çıktı" ifadelerini kullandı. Olayda kimsenin yaralanmadığını da belirten Onyshchuk, daha sonra yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA
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Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Rus füzesinin isabet ettiği termal enerji tesisinde yangın çıktı - Son Dakika

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