Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ediyor. İvano-Frankivsk bölgesine saldırı düzenleyen Rusya, Burshtyn kentindeki termal enerji tesisini vurdu. Kritik altyapı tesislerini hedef alan saldırının ardından açıklama yapan İvano-Frankivsk Bölge Valisi Svitlana Onyshchuk, "Bölgemizde bugün bir füze saldırısı meydana geldi. Burshtyn termal enerji tesisi vuruldu ve yangın çıktı" ifadelerini kullandı. Olayda kimsenin yaralanmadığını da belirten Onyshchuk, daha sonra yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Rus füzesinin isabet ettiği termal enerji tesisinde yangın çıktı - Son Dakika

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