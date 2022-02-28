Rus füzesinin vurduğu Japon yük gemisi Yalova'da onarılacak - Son Dakika
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Rus füzesinin vurduğu Japon yük gemisi Yalova'da onarılacak

28.02.2022 13:08
Rus füzesinin vurduğu Japon yük gemisi Yalova'da onarılacak

Rus füzesi ile vurulan Japon şirkete ait Panama bandıralı yük gemisi Namura Queen'in onarımı Yalova'da gerçekleştirilecek.

Rus füzesi ile vurulan Japon şirkete ait Panama bandıralı yük gemisi Namura Queen'in onarımı Yalova'da gerçekleştirilecek.

26 şubat tarihinde Karadeniz açıklarında Rus füzesinin isabet ettiği yük gemisi dün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne girmişti. Akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesi açıklarına getirilen yük gemisi burada demir attı. Altınova ilçesindeki bir tersanede onarımı yapılacak Namura Queen'in gün içinde limana çekileceği öğrenildi.

Filipinli 20 mürettebattı bulunan Namura Queen'in kıç tarafına isabet eden roket sonucu bir mürettebat yaralanmıştı. - YALOVA

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Yalova, Panama, Japon, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus füzesinin vurduğu Japon yük gemisi Yalova'da onarılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus füzesinin vurduğu Japon yük gemisi Yalova'da onarılacak - Son Dakika
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