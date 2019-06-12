Son Dakika Haberleri: Rus gazeteci Golunov'a destek gösterisinde 400 eylemci gözaltına alındı
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Rus gazeteci Golunov'a destek gösterisinde 400 eylemci gözaltına alındı

3 saat önce

– Rusya'da 'uyuşturucu bulundurmak ve satmak' suçlaması ile gözaltına alınan gazeteci Ivan Golunov'un serbest bırakılmasının ardından, Golunov'u desteklemek için başlayan protestolarda 400 kişi gözaltına alındı.

Rus gazeteci Golunov'a destek gösterisinde 400 eylemci gözaltına alındı, System.String[]
Rusya'da 'uyuşturucu bulundurmak ve satmak' suçlaması ile gözaltına alınan gazeteci Ivan Golunov'un serbest bırakılmasının ardından, Golunov'u desteklemek için başlayan protestolarda 400 kişi gözaltına alındı. Protestocular, Golunov'u haksız yere gözaltına alan polislerin hesap vermesini istedi.
Rusya'da 'uyuşturucu bulundurmak ve satmak' suçlaması ile gözaltına alınan ve 7 Ağustos'a kadar ev hapsi verilen gazeteci Ivan Golunov, üzerindeki suçlamalar düşürülerek serbest bırakıldı. Yerel medya, Golunov'a destek için başlayan protestolarda, 400 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
UYUŞTURUCU TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI
Rus basını, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Golunov'un üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinin negatif çıktığını; kanında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığını duyurdu.
'MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI'
Golunov'un gözaltına alınması, Rusya'nın en büyük üç gazetesinde aynı manşet ile duyurulmuş ve bunun medya özgürlüğüne yapılmış bir darbe olduğu belirtilmişti.
PROTESTOLAR SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA DA DEVAM EDİYOR
Golunov'un serbest bırakılması ardından da devam eden protestolarda, protestocular Golunov'u haksız yere gözaltına alan polislerin de hesap vermesini istiyor.

- Rusya
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:08 Kaynak: DHA
Dünya
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