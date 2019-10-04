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Rus gazeteci, İran'da 'İsrail ajanlığı' suçlamasıyla tutuklandı

18 dakika önce

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, Rus gazeteci Yulia Yuzik'in İran'da İsrail'in istihbarat servisine ajanlık yapmak suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Rus gazeteci, İran'da 'İsrail ajanlığı' suçlamasıyla tutuklandı, System.String[]

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, Rus gazeteci Yulia Yuzik'in İran'da İsrail'in istihbarat servisine ajanlık yapmak suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Rus gazeteci Yulia Yuzik'in, İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı belirtildi. Açıklamada Rusya'dan İran'a eşiyle birlikte giden Yulia Yuzik'in havaalanında pasaportuna el konulduğu, ardından gazetecinin oteline ulaştığında ise İran Devrim Muhafızları'ndan bir ekibin otele giderek gazeteciyi gözaltına aldığı, ardından tutukladığı belirtildi.

Rusya tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada gazetecinin gözaltına alınma sebebi ile ilgili araştırma başlatılarak, İran tarafıyla iletişime geçildiği ifade edilirken, Rus basını bazı kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Rus gazeteci Yulia Yuzik'in İsrail ajanı olmak suçlamasıyla tutuklandığını iddia etti.

Diğer taraftan, konuyla ilgili bilgi edinmesi amacıyla İran'ın Rusya Büyükelçisi'nin Moskova'da Rusya Dışişleri Binası'na çağrıldığı bildirildi.

(İHA)

İsrail, Tahran, Rusya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
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