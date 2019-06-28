Son Dakika Haberleri: Rus gazeteciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti
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Rus gazeteciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti

1 saat önce

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun alt oluşumu olan Türk-Rus Toplumsal Forumu tarafından Türkiye'de konuk edilen Rus gazeteciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti.

Rus gazeteciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti, System.String[]
Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun alt oluşumu olan Türk-Rus Toplumsal Forumu tarafından Türkiye'de konuk edilen Rus gazeteciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti.
Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarında görevli basın mensuplarından oluşan heyet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Bas¸kan Yardımcısı Doc¸. Dr. Mehmet Zahid Sobacı tarafından ağırlandı. Doc¸. Dr Hasan Basri Yalçın, heyete "Türkiye-Rusya İlişkileri" konulu bir sunum yaptı.
Toplantıda Türkiye-Rusya ilişkilerinde öne çıkan konular, iş birliği olanakları ve alanları ile özelde medya alanında iki ülke ilişkilerinin gelişimi adına yapılması gerekenler üzerinde duruldu ve görüş alışverişinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:47 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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