Rus gazeteciler Kırklareli'ni tanıtacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus gazeteciler Kırklareli'ni tanıtacak - Son Dakika

Rus gazeteciler Kırklareli'ni tanıtacak

6 saat önce

Kırklareli'nin tanıtılması için davet edilen Rus gazetecilere kentin tarihi ve kültürel alanları gezdirildi, gastronomisi anlatıldı.

Rus gazeteciler Kırklareli'ni tanıtacak, System.String[]

Kırklareli'nin tanıtılması için davet edilen Rus gazetecilere kentin tarihi ve kültürel alanları gezdirildi, gastronomisi anlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Trakya Kalkınma Ajansı, Kırklareli'ni tanıtma çalışmaları kapsamında davet edilen 17 Rus gazeteci kente geldi.

Kentin ilk yerleşim yeri olan sokak sağlıklaştırma çalışmalarının da yapıldığı Yayla Mahallesi'nde, Roman müzisyenler tarafından klarnet, darbuka ve akordiyonla icra edilen ezgilerle karşılanan konuk basın mensupları, sıcak karşılama için teşekkür etti.

Rus gazeteciler, Atatürk Evi, Ertuğrul Köyü Etnografya Müzesi, Kültür ve Sanat Evi'ni gezdi. Gazetecilere bir restoranda şef Julide Başkur tarafından yöresel yemekler tanıtıldı.

Trakya Kalkıma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gastronomi turizmini geliştirmek amacıyla Rus basın mensuplarını kente davet ettiklerini söyledi.

Trakya'ya daha çok yabancı turist çekmek amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını ifade eden Beji, "İstanbul çok büyük tarihi ve turistik merkez olsa da günübirlik turlar kapsamında turistler İstanbul'un çevresini de keşfetmek istiyor. Bu anlamda özellikle gastronomi turizmine, Balkan mutfağına, Türkiye'nin daha küçük butik yerlerindeki lezzetleri, şehirleri, kasabaları tanımak istiyorlar. Deniz, kum, güneş Antalya ve Alanya'daki konseptin haricinde yeni konseptler keşfetmek istiyorlar. Bu ihtiyaçlara cevap verebilecek bir paket hazırladık. Bölgemizdeki bağ rotasındaki yerleri gezdiriyoruz." diye konuştu.

"Rusça öğrenin" önerisi

Rusya'daki bir gazetenin muhabiri Yaroslav Korobatov da Türkiye başta olmak üzere Kırklareli'ni Rusya'da tanıtmaya çalışacaklarını belirtti.

İnsanların ilgisini Kırklareli'ne çekmek için gayret göstereceklerini ifade eden Korobatov, Rusya ve Türkiye arasında ekonomik anlamda çok iyi bir ilişki olduğunu vurguladı.

Rus turistlerin genellikle sahil, kum ve deniz için Türkiye'ye geldiklerini dile getiren Korobatov, "Benim tavsiyem Kırklareli halkının Rusça öğrenmesidir. Bu şehrin büyük bir potansiyeli var ve büyük ziyaretler olacak bu şehre." dedi.

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini bugün onaylayacak
Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor

Son Dakika Haberleri
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan 4 - Son Dakika
00:54 İBB önünde protesto eylemi yapan hayvanseverler İmamoğlu ile görüştü - Son Dakika
00:44 Kendisinden 3 yıldır haber alınamayan kişiyi öldürdükleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:36 GÜNDEM ÖZETİNE EK - Son Dakika
00:36 İstanbul'da taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika
23:42 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 01:11:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus gazeteciler Kırklareli'ni tanıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]