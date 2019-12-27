Rus gazeteciler, Parion'daki 'Sevgililer Şapeli'ne hayran kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus gazeteciler, Parion'daki 'Sevgililer Şapeli'ne hayran kaldı - Son Dakika

Rus gazeteciler, Parion'daki 'Sevgililer Şapeli'ne hayran kaldı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde bulunan Parion Antik Kenti'ndeki 'Sevgililer Şapeli'nde, Rus gazeteciler için tarihi aşkın öyküsü canlandırıldı.

Rus gazeteciler, Parion'daki 'Sevgililer Şapeli'ne hayran kaldı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde bulunan Parion Antik Kenti'ndeki 'Sevgililer Şapeli'nde, Rus gazeteciler için tarihi aşkın öyküsü canlandırıldı.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberler Odası (ÇARO) organizasyonuyla kente gelen Rus gazeteciler, tarihi ve kültürel alanları gezdi. Biga Kaymakamlığı destekleriyle gerçekleştirilen gezi kapsamında, Rus gazeteciler, Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde bulunan Parion Antik Kenti'ndeki iki sevgiliye ait olduğu tahmin edilen 1500 yıllık mezarın bulunduğu alana da götürüldü.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri, Rus misafirler için 'Bitmeyen bir aşkın öyküsü' olarak koruma altına alınan 'Sevgililer Şapeli'nde tarihi aşkın öyküsünü canlandırdı.


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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:52 Kaynak: DHA
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