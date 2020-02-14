Rus gazetesi ülke askerinin Libya'da öldürüldüğünü iddia etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus gazetesi ülke askerinin Libya'da öldürüldüğünü iddia etti - Son Dakika

Rus gazetesi ülke askerinin Libya'da öldürüldüğünü iddia etti

6 saat önce

Rusya'da yerel gazete bir ülke askerinin Libya'da öldürüldüğünü ileri sürdü.

Rus gazetesi ülke askerinin Libya'da öldürüldüğünü iddia etti, System.String[]

Rusya'da yerel gazete bir ülke askerinin Libya'da öldürüldüğünü ileri sürdü.

Orenburg kentinde yayınlanan Orengrad gazetesinde çıkan haberde, bir Rus askerinin, Libya'da görev esnasında öldürüldüğü iddia edildi.

Haberde, askerin keskin nişancı olduğu belirtilerek Libya'daki çatışmalara takma isimle katıldığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rus askerlerinin Libya'da görev yapmadığını, Rus vatandaşların ise para karşılığında buradaki çatışmalara katıldığını söylemişti.

Putin, "Eğer orada (Libya'da) Rus vatandaşları varsa bile onlar Rusya'nın çıkarlarını temsil etmiyor ve Rus devletinden para almıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız çocuğunu mirastan mahrum bırakma girişimi mahkemeden döndü
Kadir, ağabeyinden üniversiteye hazırlık kitaplarını istemiş Hayırsever iş insanı Necat Nasıroğlu, 2. Geleneksel Doğum Günü Programında anıldı İtalyan gazeteden dikkat çeken Türkiye makalesi: Hafter'in ilerleyişini durdurdu

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 21:52:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus gazetesi ülke askerinin Libya'da öldürüldüğünü iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]