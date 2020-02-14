Rus gazetesi ülke askerinin Libya'da öldürüldüğünü iddia etti - Son Dakika

Rusya'da yerel gazete bir ülke askerinin Libya'da öldürüldüğünü ileri sürdü.

Orenburg kentinde yayınlanan Orengrad gazetesinde çıkan haberde, bir Rus askerinin, Libya'da görev esnasında öldürüldüğü iddia edildi.

Haberde, askerin keskin nişancı olduğu belirtilerek Libya'daki çatışmalara takma isimle katıldığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rus askerlerinin Libya'da görev yapmadığını, Rus vatandaşların ise para karşılığında buradaki çatışmalara katıldığını söylemişti.

Putin, "Eğer orada (Libya'da) Rus vatandaşları varsa bile onlar Rusya'nın çıkarlarını temsil etmiyor ve Rus devletinden para almıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.