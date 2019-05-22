Son Dakika Haberleri: Rus Gazına Bağımlılığı Bitirecek Bulgaristan - Yunanistan Boru Hattının İnşaatı Başladı

Rus Gazına Bağımlılığı Bitirecek Bulgaristan - Yunanistan Boru Hattının İnşaatı Başladı

9 saat önce

Bulgaristan'ın Rus gazına bağımlılığını azaltması beklenen Bulgaristan - Yunanistan doğal gaz boru hattının inşaatı resmi törenle başladı. Bu projenin yanı sıra, Bulgaristan'dan geçecek TürkAkım boru hattının inşaatı da devam ediyor

Rus Gazına Bağımlılığı Bitirecek Bulgaristan - Yunanistan Boru Hattının İnşaatı Başladı, System.String[]
Bulgaristan'ın Rus gazına bağımlılığını azaltması beklenen Bulgaristan - Yunanistan doğal gaz boru hattının inşaatı resmi törenle başladı.

Bulgaristan'ın Kirkovo kasabasında yapılan temel atma törenine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Yunanistan mevkidaşı Alexis Çipras ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyubov katıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:50 
Yunanistan, Bulgaristan, Dünya
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