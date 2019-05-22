Rus Gazına Bağımlılığı Bitirecek Bulgaristan - Yunanistan Boru Hattının İnşaatı Başladı
9 saat önce
Bulgaristan'ın Rus gazına bağımlılığını azaltması beklenen Bulgaristan - Yunanistan doğal gaz boru hattının inşaatı resmi törenle başladı. Bu projenin yanı sıra, Bulgaristan'dan geçecek TürkAkım boru hattının inşaatı da devam ediyor
Bulgaristan
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:50
'ın Rus gazına bağımlılığını azaltması beklenen Bulgaristan - Yunanistan
doğal gaz boru hattının inşaatı resmi törenle başladı.
Bulgaristan'ın Kirkovo kasabasında yapılan temel atma törenine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Yunanistan mevkidaşı Alexis Çipras ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı
Yakup Eyubov katıldı.
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