Son Dakika Haberleri: Rus gazının Çin'e sevkiyatı 1 Aralık'ta başlayacak
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Rus gazının Çin'e sevkiyatı 1 Aralık'ta başlayacak

15 dakika önce

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Markelov, "(Rus gazının Çin'e sevkiyatı) İlk sevkiyat günlük 10 milyon metreküplük kapasiteyle 1 Aralık 2019'da başlayacak" dedi.

Rus gazının Çin'e sevkiyatı 1 Aralık'ta başlayacak, System.String[]
Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Markelov, "(Rus gazının Çin'e sevkiyatı) İlk sevkiyat günlük 10 milyon metreküplük kapasiteyle 1 Aralık 2019'da başlayacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:28 
Gazprom, Aralık, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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