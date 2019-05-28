Rus gazının Çin'e sevkiyatı 1 Aralık'ta başlayacak
15 dakika önce
Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Markelov, "(Rus gazının Çin'e sevkiyatı) İlk sevkiyat günlük 10 milyon metreküplük kapasiteyle 1 Aralık 2019'da başlayacak" dedi.
Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Markelov, "(Rus gazının Çin'e sevkiyatı) İlk sevkiyat günlük 10 milyon metreküplük kapasiteyle 1 Aralık 2019'da başlayacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:28
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