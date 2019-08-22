Son Dakika Haberleri: Rus gemisi Sezar Kunikov İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
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Rus gemisi Sezar Kunikov İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

37 dakika önce

RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait savaş gemisi, Akdeniz'e gitme üzere İstanbul Boğazı'ndan geçip Marmara Denizi'ne açıldı.

Rus gemisi Sezar Kunikov İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı, System.String[]
RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait savaş gemisi, Akdeniz'e gitme üzere İstanbul Boğazı'ndan geçip Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 158 Borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov' saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Rus savaş gemisinin geçişine Sahil güvenlik botu da eşlik etti. Savaş gemisinin güvertesinde çok sayıda Rus askeri olduğu gözlenirken bazı askerler de boğaz kıyısını seyretti. 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.


- İstanbul
İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:26 Kaynak: DHA
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