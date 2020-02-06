Rus generalin Suriye rejim askerlerini koordine ettiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus generalin Suriye rejim askerlerini koordine ettiği iddiası - Son Dakika

Rus generalin Suriye rejim askerlerini koordine ettiği iddiası

6 saat önce

Beşar Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirdiği saldırılar sırasında rejim güçleri askerleri ile bir Rus general birlikte görüntülendi.

Rus generalin Suriye rejim askerlerini koordine ettiği iddiası, System.String[]

Beşar Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirdiği saldırılar sırasında rejim güçleri askerleri ile bir Rus general birlikte görüntülendi. Rus generalin rejim askerlerini İdlib'deki saldırılar için koordine ettiği iddia edildi.

Rusya'da sosyal medyada yayın yapan 'Voyennyy Osvedomitel' isimli istihbarat grubu tarafından Suriye'den ilginç bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta bir Rus generalin İdlib'de Suriye rejimi askerleri tarafından yapılan saldırılar sırasında rejim güçlerini koordine ettiği iddia edildi. Rusya'da büyük yankı uyandıran fotoğrafın ardından henüz Rusya tarafından bir açıklama gelmedi.

(İHA)

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:40 Kaynak: İHA
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