Rus güçler Harkiv valilik binasını füzeyle vurdu - Son Dakika
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Rus güçler Harkiv valilik binasını füzeyle vurdu

01.03.2022 12:52

Ukrayna'ya saldırı gerçekleştiren Rus ordusu, Harkiv valilik binasını füzeyle vurdu.

Ukrayna'ya saldırı gerçekleştiren Rus ordusu, Harkiv valilik binasını füzeyle vurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun bu sabah düzenlediği füze saldırısında Harkiv valilik binasında, binanın bulunduğu Özgürlük Meydanı'nda ve civardaki diğer binalarda büyük hasar oluştuğu bildirildi.

Saldırıda 1'i çocuk 6 sivilin yaralandığı belirtilen açıklamada, can kayıplarına ilişkin bilgilerin henüz netleşmediği kaydedildi.

Harkiv Valisi Oleh Synyehubov ise kentin gece boyunca füze saldırısına uğradığını kaydetti.

Synyehubov, son 24 saatte patlamaların neden olduğu 24 yangını söndürdüklerini bildirdi.

Sokaklarda park halindeki çok sayıda aracın yandığını belirten Synyehubov, siviller arasında ölen ve yaralananlar bulunduğunu aktardı.

Rus güçler Harkiv valilik binasını füzeyle vurdu
Rus güçler Harkiv valilik binasını füzeyle vurdu
Rus güçler Harkiv valilik binasını füzeyle vurdu

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Kaynak: AA

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