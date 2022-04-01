Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti - Son Dakika

36 gündür devam eden savaşta bir ilk! Ukrayna, Rusya topraklarını yangın yerine çevirdi

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- Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti

KİEV - Rus birlikleri, dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 tipi "Mriya" adlı uçağın vurulduğu Gostomel'deki havaalanından çekildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Gostomel'de geçtiğimiz 27 Şubat'ta Rus birliklerinin hedef aldığı ve çatışmaların yaşandığı havaalanının son hali görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde Rus güçlerinin havaalanını terk ettiği görüldü. Kiev bölge valisi de Telegram'dan yaptığı paylaşımda, "Farklı Rus konvoylarının hareketini gözlemliyoruz. Bazı Rus askerleri Belarus sınırına doğru ilerliyor" ifadelerini kullanarak Rus kuvvetlerinin Gostomel'i terk ettiğini aktardı.

Kiev ve Çernihiv yönlerinde operasyonların azaltılmasına karar verilmişti

Öte yandan, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna ile 29 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret ederek, "Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere koşulları oluşturmak ve anlaşmanın kabul edilip imzalanması nihai hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri operasyonların azaltılmasına karar verildi" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Rus kuvvetlerinin Kiev bölgesinden çekilmesi, Batılı ülkelerin istihbarat servisleri tarafından "büyük bir strateji değişikliği" olarak görülüyor.